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Ученые узнали, кто одержит победу в гонке зайца и черепахи
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Ученые узнали, кто одержит победу в гонке зайца и черепахи 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Животных в гонке заменили на компьютерные модели.
Американские биологи проанализировали басню Эзопа с научной точки зрения. Их выводы показали, что черепаха одержит победу над зайцем, если гонка будет продолжаться всю жизнь. Пресмыкающееся сможет выиграть за счет своей выносливости.
По мнению ученых, с точки зрения биологии выигрыш черепахи не должен смущать, это закономерный исход гонки.
Сообщается, что эксперты создали компьютерную модель обоих «участников» гонки, в которой отмечалось, как много энергии испытуемые тратят во время движения и как быстро ее восстанавливают. Кроме того, модель предусматривала и другие физиологические и физические параметры, в том числе вес, плотность среды и прочие показатели.
Исследуя полученные данные стало известно, что слоны, черепахи и другие медленные, но большие животные, в общей сложности проходят больше километров за всю свою жизнь, чем гепарды, зайцы и прочие их быстрые собратья, сообщили на сайте журнала Scientific Reports.
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