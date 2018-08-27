Ученые узнали, кто одержит победу в гонке зайца и черепахи

Животных в гонке заменили на компьютерные модели.

Американские биологи проанализировали басню Эзопа с научной точки зрения. Их выводы показали, что черепаха одержит победу над зайцем, если гонка будет продолжаться всю жизнь. Пресмыкающееся сможет выиграть за счет своей выносливости.

По мнению ученых, с точки зрения биологии выигрыш черепахи не должен смущать, это закономерный исход гонки.

Сообщается, что эксперты создали компьютерную модель обоих «участников» гонки, в которой отмечалось, как много энергии испытуемые тратят во время движения и как быстро ее восстанавливают. Кроме того, модель предусматривала и другие физиологические и физические параметры, в том числе вес, плотность среды и прочие показатели.

Исследуя полученные данные стало известно, что слоны, черепахи и другие медленные, но большие животные, в общей сложности проходят больше километров за всю свою жизнь, чем гепарды, зайцы и прочие их быстрые собратья, сообщили на сайте журнала Scientific Reports.