Ущерб от засухи в Башкирии составил 460 млн рублей

УФА , 27 августа. / ТАСС /. Аграрии Башкирии оценивают ущерб, который причинили засуха и суховеи в 2018 году, в размере около 460 млн рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Ильшат Фазрахманов.

"В текущем году чрезвычайная ситуация объявлена в 15 районах, еще по трем районам готовится документация. Общая площадь гибели урожая — 86 тыс. га, уборочные работы на которых не проводятся. По предварительным подсчетам, стоимость погибшего урожая оценивается в 460 млн рублей", — сказал он.

На территории трех районов — Абзелиловском, Илишевском, Янаульском — посевы пострадали от ливневых дождей, града и порывистого ветра, уточнил вице-премьер.

Фазрахманов отметил, что урожай в этом году может составить около 3 млн тонн зерновых (в 2017 году — 3,7 млн тонн), до 1 млн тонн сахарной свеклы (1,3 млн тонн), 251,8 тыс. тонн подсолнечника (273,7 тыс. тонн), 955 тыс. тонн картофеля (978,4 тыс. тонн), 295 тыс. тонн овощей открытого грунта (290,4 тыс. тонн).