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Франция заявила о готовности нанести новые удары по Сирии
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Франция заявила о готовности нанести новые удары по Сирии 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Макрона, Франция готова нанести удары по Дамаску в случае, если Сирия применит химоружие.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военные готовы к нанесению новых ударов по сирийской территории в случае, если Дамаск применит химическое оружие.
«Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия», — цитирует его слова ТАСС.
Также Макрон напомнил, что Франция ранее уже наносила удары по Сирии.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил о подготовке «еще более мощного удара» по Сирийской Арабской Республике.
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