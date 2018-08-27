Франция заявила о готовности нанести новые удары по Сирии 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военные готовы к нанесению новых ударов по сирийской территории в случае, если Дамаск применит химическое оружие.
«Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия», — цитирует его слова ТАСС.
Также Макрон напомнил, что Франция ранее уже наносила удары по Сирии.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил о подготовке «еще более мощного удара» по Сирийской Арабской Республике.