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Forbes Russia сменил владельца
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Forbes Russia сменил владельца 

Вести.Ru + ещё 45 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Журнал Forbes Russia сменил владельца, им стал бизнесмен Магомед Мусаев.
Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании ACMG, в которую входит журнал, отметив, что Мусаев выкупил у прежнего владельца, у Александра Федотова 100% долей компании АО «AC РУС МЕДИА».
В связи с этим произошел ряд кадровых перестановок: издателем назначена Наталья Гандурина, и.о. главного редактора — Николай Мазурин, Николай Усков станет в Forbes Russia редакционным директором.
Отмечается, что собственник лицензии, Forbes Media LLC продлила лицензию журнала до 2023 года.
Федоров поблагодарил Мусаева за то, что тот в непростой для компании момент пришел на помощь и выразил уверенность, что при его поддержке Forbes Russia сохранит своё лидерство на рынке деловых СМИ.
55-летний уроженец Дагестана, Мусаев является основателем и президентом международного холдинга Global Venture Alliance.
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