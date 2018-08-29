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Сотрудники Дома Гоголя проведут кинолекторий
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Сотрудники Дома Гоголя проведут кинолекторий 

Управа района Арбат города Москвы + ещё 6 29 августа 2018
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Посвященная известной киноленте «Два капитана» лекция состоится 5 сентября в Мемориальном музее и научной библиотеке «Дом Гоголя».
— Гости узнают о литературном первоисточнике фильма, одноименном романе Вениамина Каверина, и смогут познакомиться с его экранизацией. Встречу проведет один из наших научных сотрудников, — сообщил представитель Дома Гоголя.
В учреждении уточнили, что гостям покажут киноленту с экранизацией 1965 года. Проведение лекции приурочат ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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