Сотрудники Дома Гоголя проведут кинолекторий

Посвященная известной киноленте «Два капитана» лекция состоится 5 сентября в Мемориальном музее и научной библиотеке «Дом Гоголя».

— Гости узнают о литературном первоисточнике фильма, одноименном романе Вениамина Каверина , и смогут познакомиться с его экранизацией. Встречу проведет один из наших научных сотрудников, — сообщил представитель Дома Гоголя.

В учреждении уточнили, что гостям покажут киноленту с экранизацией 1965 года. Проведение лекции приурочат ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.