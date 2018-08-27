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Сотрудники Дома Гоголя проведут экскурсию по Москве
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Сотрудники Дома Гоголя проведут экскурсию по Москве 

Управа района Арбат города Москвы 27 августа 2018
Фото: Арбатские Вести
Экскурсию по столице проведут сотрудники Мемориального музея и научной библиотеки «Дом Гоголя» 30 августа. Она станет второй в цикле «Путешествие по Москве. От Средних веков до наших дней».
— Посетители прогулки смогут узнать о том, как столица строилась в начале прошлого столетия, чем она жила, — сообщили на официальном сайте учреждения культуры.
В качестве экскурсовода выступит Максим Юдов, научный сотрудник Дома Гоголя. Он поговорит с гостями о литературе, архитектуре и искусстве столицы.
Сбор на прогулку состоится в 19:00 у колонны Большого театра, рядом со станцией метро «Театральная».
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