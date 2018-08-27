Сотрудники Дома Гоголя проведут экскурсию по Москве

Экскурсию по столице проведут сотрудники Мемориального музея и научной библиотеки «Дом Гоголя» 30 августа. Она станет второй в цикле «Путешествие по Москве . От Средних веков до наших дней».

— Посетители прогулки смогут узнать о том, как столица строилась в начале прошлого столетия, чем она жила, — сообщили на официальном сайте учреждения культуры.

В качестве экскурсовода выступит Максим Юдов, научный сотрудник Дома Гоголя. Он поговорит с гостями о литературе, архитектуре и искусстве столицы.

Сбор на прогулку состоится в 19:00 у колонны Большого театра, рядом со станцией метро «Театральная».