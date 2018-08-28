Финансирование высокотехнологичной медпомощи в РФ в 2018 году составит 218 млрд рублей

НОВОСИБИРСК , 28 августа. / ТАСС /. Объем бюджетного финансирования высокотехнологичной медицинской помощи в 2018 году может достигнуть порядка 218 млрд рублей, сообщил во вторник в Новосибирске в рамках форума «Технопром-2018» заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Константин Бинько.

В 2017 году, по его данным, объем финансирования составил 204,2 млрд рублей, в 2016 году — 184,4 млрд рублей.

"Рост финансирования оказания высокотехнологичной медицинской помощи растет из года в год. В этом году мы планируем, что это будет уже более 218 млрд рублей. Сумму говорю примерно, потому что средства ОМС постоянно находятся в небольшой динамике", — сказал он.

Бинько добавил, что в последние годы существенно увеличилось количество включенных в систему общего медицинского страхования методов предоставления высокотехнологичной помощи. Сейчас ее оказывают уже больше 1 тысячи медицинских организаций страны.

Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2017 году, по данным Бинько, получили более 1 млн человек, план на 2018 год примерно такой же.

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