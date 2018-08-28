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Финансирование высокотехнологичной медпомощи в РФ в 2018 году составит 218 млрд рублей
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Финансирование высокотехнологичной медпомощи в РФ в 2018 году составит 218 млрд рублей 

ТАСС 48 минут назад
НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Объем бюджетного финансирования высокотехнологичной медицинской помощи в 2018 году может достигнуть порядка 218 млрд рублей, сообщил во вторник в Новосибирске в рамках форума «Технопром-2018» заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Константин Бинько.
В 2017 году, по его данным, объем финансирования составил 204,2 млрд рублей, в 2016 году — 184,4 млрд рублей.
"Рост финансирования оказания высокотехнологичной медицинской помощи растет из года в год. В этом году мы планируем, что это будет уже более 218 млрд рублей. Сумму говорю примерно, потому что средства ОМС постоянно находятся в небольшой динамике", — сказал он.
Бинько добавил, что в последние годы существенно увеличилось количество включенных в систему общего медицинского страхования методов предоставления высокотехнологичной помощи. Сейчас ее оказывают уже больше 1 тысячи медицинских организаций страны.
Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2017 году, по данным Бинько, получили более 1 млн человек, план на 2018 год примерно такой же.
Международный форум технологического развития «Технопром» ежегодно проводится в Новосибирске. Главные темы форума — технологическое лидерство российской экономики на основе разработки и внедрения наукоемких технологий в промышленности. В числе организаторов форума — правительство РФ, правительство Новосибирской области и Сибирское отделение Российской академии наук.
Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером «Технопрома-2018».
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