Грузинский фестиваль музыки собрал урожай наркоторговцев

На фестивале Echowaves в грузинском Анаклиа полицейские задержали семь человек, подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сотрудники грузинской криминальной полиции с поличным задержали семь человек по подозрению в реализации наркотиков на фестивале электронной музыки Echowaves, который проходит в черноморском курортном поселке Анаклиа. Среди задержанных — трое граждан Ирана , двоим из них по 26 лет, а третьему — 21 год.

Во время личного досмотра у мужчин в карманах одежды были обнаружены различные наркотические вещества. Позже точно такие же наркотики нашли правоохранители и при обыске квартиры, где временно проживали иранцы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и реализация наркотических средств». Им грозит от шести до 11 лет лишения свободы.

Накануне близ Анаклиа были задержаны еще четыре человека также подозреваемых в наркопреступлении. Двое из них также являются гражданами Ирана, двое — граждане Грузии

Также уточняется со ссылкой на местный Минздрав , что на фестивалt за скорой медицинской помощью обратились 16 человек. У девяти из них наблюдались признаки отравления неустановленными веществами, а также алкогольной интоксификации. Медики настояли на экстренной госпитализации. Одного из посетителей спасти не удалось. 21-летний юноша с сильной наркоинтексикацией погиб по пути в больницу в карете скорой помощи.

Остальным помощь была оказана на месте.

Фестиваль электронной музыки Echowaves завершится 26 августа.