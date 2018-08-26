Ещё
Грузинский фестиваль музыки собрал урожай наркоторговцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузинский фестиваль музыки собрал урожай наркоторговцев 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
На фестивале Echowaves в грузинском Анаклиа полицейские задержали семь человек, подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщил «Интерфакс».
Сотрудники грузинской криминальной полиции с поличным задержали семь человек по подозрению в реализации наркотиков на фестивале электронной музыки Echowaves, который проходит в черноморском курортном поселке Анаклиа. Среди задержанных — трое граждан Ирана, двоим из них по 26 лет, а третьему — 21 год.
Во время личного досмотра у мужчин в карманах одежды были обнаружены различные наркотические вещества. Позже точно такие же наркотики нашли правоохранители и при обыске квартиры, где временно проживали иранцы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и реализация наркотических средств». Им грозит от шести до 11 лет лишения свободы.
Накануне близ Анаклиа были задержаны еще четыре человека также подозреваемых в наркопреступлении. Двое из них также являются гражданами Ирана, двое — граждане Грузии.
Также уточняется со ссылкой на местный Минздрав, что на фестивалt за скорой медицинской помощью обратились 16 человек. У девяти из них наблюдались признаки отравления неустановленными веществами, а также алкогольной интоксификации. Медики настояли на экстренной госпитализации. Одного из посетителей спасти не удалось. 21-летний юноша с сильной наркоинтексикацией погиб по пути в больницу в карете скорой помощи.
Остальным помощь была оказана на месте.
Фестиваль электронной музыки Echowaves завершится 26 августа.
360tv.ru: последние новости
Двух россиянок спасли на Черном море в Грузии Трамп раскритиковал работу минюста США Власти Израиля заявили о дефиците воды в стране
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве113
Москва в опасности: в столицу пришла жара61
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару34
Умер Нил Саймон11
Британия подняла истребители над Черным морем784
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение