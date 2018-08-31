Москва раздаст чужие деньги

В преддверии сатурналий «выборов» московского градоначальника Сергея Собянина Москва подтвердила свой статус одного из немногих в РФ по-настоящему богатых регионов. Столичный мегаполис выделит от 60 до 80 миллиардов рублей на разнообразные льготы для лиц «предпенсионного возраста»:

Правительство Москвы подготовило свои предложения по региональной компенсации пожилым гражданам проблем, связанных с предстоящим повышением пенсионного возраста. В старых возрастных границах — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — сохранятся бесплатный проезд и жилищные льготы. Тех же, кто старше 50, город готов за свой счет переобучать новым профессиям или поддерживать адресно.

Чтобы компенсировать для пожилых граждан усиление конкуренции на рынке труда, правительство Москвы создаст для людей старше 50 лет центр переобучения и трудоустройства для граждан предпенсионного возраста — для этого будет создано не менее 50 тысяч мест в городских колледжах. Обучение будет возможно по 380 различным программам. Неработающие москвичи в возрасте старше 55/60 смогут рассчитывать на бесплатное санаторно-курортное лечение по направлению врача».

Но считать это лишь «предвыборным подарком сибирского оленевода», как москвичи иногда именуют господина Собянина, слишком просто. В Москве уже давно существует система подкормки местной популяции:

«Москва уже реализует одну из самых широких среди регионов программ соцподдержки: более 2 млн москвичей-пенсионеров уже получают региональную доплату к пенсии, более 4,5 млн москвичей пользуются льготами и субсидиями на оплату услуг ЖКХ, 3,8 млн москвичей имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте. При этом объем бюджетного финансирования городских социальных программ в последние годы вырос почти вдвое, что позволило повышать существующие и — при необходимости — вводить новые льготы. Так, Москва ввела систему льгот по платежам за капитальный ремонт, а также новые льготы для пенсионеров по оплате проезда в пригородных поездах. С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты был увеличен на 3 тыс. руб. — до 17,5 тыс. руб. в месяц, выплаты участникам войны, труженикам тыла и другим льготникам выросли вдвое».

Ничего удивительного в этом нет: одной из основ внутренней политики РФ (не важно, кто является ее президентом — Ельцин, Медведев или собачка Жучка) — остается продолжение старой советской традиции завышения уровня жизни в Москве. Причина прозаична: будучи гиперцентрализованным образованием, страна крайне уязвима от социально-экономической ситуации в ее административном центре. Все помнят прекрасно, к чему привело резкое ухудшение «снабжения» москвичей в конце 80-х годов прошлого века.

Поэтому жителей Москвы постоянно балуют, одаривают мелкими, но приятными подарками, возятся с ними, строят им инфраструктуру и терпеливо выслушивают пожелания. В городе дозволено существовать более-менее конкурентной экономике с заметной долей малого и среднего бизнеса. В Москве фактически не действует (в том числе и из-за конкуренции на рынке труда) российский принцип административного «уравнивания» зарплат. Программы наделения горожан бесплатным (!) жильем в мегаполисе цветут и пахнут. Достаточно вспомнить скандальную «реновацию» Собянина-Хуснуллина, по которой примерно полутора миллионам москвичам навязали бесплатное «улучшение» свои жилищные условия. Конечно, они получат не дворцы, а всего лишь квартиры в высотных домах-крольчатниках, но миллионы других людей за все это расплачиваются грабительской российской ипотекой!

Важно, что все эти подарки не в счет долгов: Москва богатейший регион РФ. По уровню бюджетных расходов на одного постоянно зарегистрированного жителя (мигранты, гастарбайтеры, «понаехи» и тому подобный люд не учитываем) столица уверенно держит первое место с серьезным отрывом от других локаций России. Это не говоря уже о паре сырьевых регионов. На 12 миллионов человек населения города (тут и далее мы берем только официальные данные) расходная часть бюджета Москвы (кстати, перманентно профицитного) в 2017 году составила более 2 триллионов рублей. Или — 166 тысяч рублей (2950 долларов) на одного москвича в год. Если даже представить, что реальное население Москвы составляет около 17-18 миллионов человек, то и тут бюджетные расходы на «душу» выглядят довольно неплохо: 113 тысяч рублей или 1860 долларов (по среднегодовым курсам 2017 года).

Следующий за Москвой в списке крупнейших городов РФ Санкт-Петербург (также является отдельным субъектом Федерации) в 2017 году потратил 535 миллиардов рублей на 5 миллионов человек. Или 107 тысяч рублей (1910 долларов) на одного горожанина, что в полтора раза меньше, чем в столице РФ. Чуть больше чем в Санкт-Петербурге, но меньше чем в Москве потратил на одного зарегистрированного жителя бюджет Ханты-Мансийского АО (ХМАО) в 2017 году: 121 875 рублей (2176 долларов). А вот в соседнем нефте— и газоносном Ямало-Ненецком АО (ЯНАО) с микроскопическим населением в 540 тысяч человек, кажется, должно находиться Эльдорадо РФ: 276 тысяч рублей (4940 долларов) бюджетных расходов на 1 жителя в год!

Однако, никаких чудес в ЯНАО нет: это обычный евразийский регион с довольно убогой инфраструктурой и пусть высокими, но лишь в российском разрезе, зарплатами. Схожая ситуация и в Сахалинской области, чьи доходы формируются от нефтегазовых проектов. Здесь на душу населения в 2017 году расходы бюджета составили солидные 234,6 тысячи рублей (4180 долларов), но сам регион и его города выглядят, мягко говоря, непритязательно, а инфраструктура оставляет желать лучшего. По всей видимости, это доказательство тезиса, что у нас переход количества в качество не всегда напрямую зависит от денежного потока бюджетных расходов. Например, зарплаты в Сахалинской области (как и в целом на Дальнем Востоке) по сравнению с московскими не выглядят высокими. Так, по официальным данным Росстата , средняя зарплата в регионе якобы составила 75 тысяч рублей, тогда как в Москве местный статистический орган «разогнался» аж до 89 тысяч рублей средней зарплаты.

В Москве, вероятно, количество денег перешло в некоторое повышение качественного уровня управления ими благодаря столичному статусу и жестким принципам внутренней политики ("Москва всегда должна жить лучше регионов"). Как выглядит российская призовая пятерка по сравнению с соседями по северной Евразии? Примерно так:

— в Киеве в 2017 году бюджетные расходы на душу населения составили 12 735 гривен (495 долларов), что в 6 раз меньше, чем в Москве;

— в Минске в 2017 году бюджетные расходы на душу населения составили 2400 белорусских рублей (1200 долларов), что в 2,5 раза меньше, чем в Москве;

— в Хельсинки в 2017 году оперативные (не итоговые!) муниципальные бюджетные расходы на душу населения составили 7000 евро, что почти в 2,5 раза выше, чем в Москве…

— в крошечной Эстонии в 2017 году расходы государственного бюджета страны на душу населения составили 7423 евро…

Ну ладно, не будем о грустном. Вот если бы Финляндия вошла с состав СССР в 1940 году и пережила «перестройку», то там сейчас были бы показатели не сильно отличающиеся от современного Выборга с его 50 тысячами рублей бюджетных расходов (890 долларов) на душу населения. Посмотрим, как обстоят дела в регионах, где находятся следующие по размерам после Москвы и Санкт-Петербурга городские центры.

В Новосибирской области, где находится третий по величине город РФ — Новосибирск, бюджетные расходы на душу местного населения составили в 2017 году 43 285 рублей (775 долларов). В Свердловской области, где расположен четвертый по величине город РФ — Екатеринбург, расходы бюджета на душу населения составили уже солидные (по сравнению с новосибирскими показателями) 50 тысяч рублей. На самом деле, тут есть небольшое лукавство: в городах-областных центрах бюджетные расходы существенно выше (до 75-85 тысяч рублей на душу населения), тогда как в сельской местности и райцентрах ниже 35-40 тысяч рублей. Но в любом случае, по сравнению с Москвой и нефтедобывающими регионами это курам на смех. Сравнивать с Эстонией даже не стоит.

Даже в таком не самом бедном регионе РФ, как Татарстан, бюджетные расходы на душу населения составили в 2017 году около 60 тысяч рублей или чуть более 1000 долларов (без учета погрешности из-за межбюджетных трансфертов). Это почти в 3 раза меньше чем в Москве, или в 8 раз — чем в Эстонии. Так что вопрос, может ли Москва потратить в год дополнительные 60-80 миллиардов рублей (это примерно половина совокупного бюджета Омской или Новосибирской областей) только на помощь предпенсионерам, академический. А как будут выживать люди этих возрастных категорий в других городах и селах России, лучше даже не думать. Впрочем, нынешнее богатство Москвы достаточно условно.

Из-за общеэкономического спада в РФ и падения курса рубля, поддерживать такой уровень бюджетных расходов в Москве с каждым годом все сложнее и сложнее. Сейчас российская столица, как видим из цифр, находится на уровне в два с лишним раза ниже Эстонии и Хельсинки по бюджетным расходам на душу населения. Тогда как 5 лет назад она была на уровне Амстердама, Берлина или Нью-Йорка (немного уступая им). Если же экономика РФ зайдет еще на один виток вниз, то бюджетные расходы в российской столице неизбежно спустятся в долларовом эквиваленте на уровень Варшавы, Праги или Братиславы (примерно 800-1500 долларов расходов на душу населения, с уровнем эффективности их трат выше московского), а российским регионам придется всерьез сравнивать себя с Африкой.

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