Дом под дачу и надворные постройки сгорели в Ковернинском районе

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в деревне Анисимово произошел 25 августа около 21 часа. Пожар тушили 9 человек и 5 машин.