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Дом под дачу и надворные постройки сгорели в Ковернинском районе
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Дом под дачу и надворные постройки сгорели в Ковернинском районе 

Newsroom24 26 августа 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в деревне Анисимово произошел 25 августа около 21 часа. Пожар тушили 9 человек и 5 машин.
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