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Профессор Института Пушкина открыл цикл занятий
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Профессор Института Пушкина открыл цикл занятий 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В детском лагере «Хрустальный» Международного детского центра «Артек» Владимир Аннушкин открыл цикл, посвященный ораторскому искусству.
Зарубежные школьники стали участниками тематической смены по русскому языку Института Пушкина. Владимир Иванович рассказал о своих впечатлениях после вводной лекции, поделился опытом преподавания в детской аудитории. «Тематика моих мастер-классов посвящена в целом русскому языку как средству общения и организации всей нашей жизни, — рассказывает профессор. — Мне очень хочется вдохновить детей на то, что бы они понимали роль языка в их сегодняшней и будущей жизни. Поэтому я им рассказываю простые и понятные вещи о сущности языка, о том, как он организован, как уметь его чувствовать, думать, говорить, писать и пользоваться языком во всех областях нашей жизни. При этом, конечно, хочется простым и понятным способом дать им основные правила общения, правила слушания, правила говорения, правила соотношения мысли, слова и дела».
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