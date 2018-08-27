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Сквер благоустроили за 26,7 млн рублей в Аксае
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Сквер благоустроили за 26,7 млн рублей в Аксае 

АиФ Ростов 3 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, благоустройство сквера выполнено в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
На эти цели в том числе из областного бюджета затрачено 22,7 млн рублей, из местного — 4 млн рублей.
В ходе реализации проекта благоустройства территорию сквера выложили плиткой, установили фонари, скамейки и урны, построили игровую площадку.
Центральной композицией зоны отдыха стал декоративный фонтан, в виде пяти лошадей, перебегающих водоем.
Всего в 2018 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» на Дону предусмотрено 1,7 млрд рублей. Деньги планируется затратить на благоустройство 99 объектов, в том числе 28 общественных пространств.
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