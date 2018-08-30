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МТС третьим из «большой четверки» отменил внутрисетевой роуминг в России
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"С Медведевым что-то не так"

МТС третьим из «большой четверки» отменил внутрисетевой роуминг в России 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Оператор МТС объявил об отмене платы за входящие звонки по России внутри сети, сообщает пресс-служба компании.
Ранее об отмене внутрисетевого роуминга заявили "Вымпелком" и Tele2. "Мегафон" планирует сделать это с 1 сентября
"С 30 августа 2018 года на всех популярных тарифах входящие вызовы в поездках по России в сети МТС стали бесплатными. Это касается как действующих, так и архивных тарифов", — отмечают в МТС.
Летом 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «большой четверке» операторов устранить необоснованную разницу в ценах во внутрисетевом роуминге в России. В марте 2018 года ФАС возбудила дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома», так как сочла завышенными предложенные операторами цены на роуминг внутри сети в поездках по России. Дела были завершены лишь в начале августа.
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