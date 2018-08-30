МТС третьим из «большой четверки» отменил внутрисетевой роуминг в России

Tele2. Ранее об отмене внутрисетевого роуминга заявили "Вымпелком" "Мегафон" планирует сделать это с 1 сентября

"С 30 августа 2018 года на всех популярных тарифах входящие вызовы в поездках по России в сети МТС стали бесплатными. Это касается как действующих, так и архивных тарифов", — отмечают в МТС.