В Березниках пожарные вынесли из горящей квартиры пострадавшего мужчину

На пожаре в Березниках спасли мужчину.

Возгорание в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома по улице Набережная произошло вечером 26 августа.

Когда пожарные вошли в квартиру, они обнаружили, что горят постельные принадлежности.

«Там же в бессознательном состоянии звено газодымозащитной службы обнаружило мужчину 54 лет. Огнеборцы вынесли пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пострадавший получил ожоги на площади 30% тела. Его увезли в городскую больницу.

Установлено, накануне пожара пострадавший выпивал, курил в комнате около кровати, где и спал. Предварительная причина — неосторожность при курении.

По данным МЧС, в 2018 году на территории Прикамья из-за неосторожных курильщиков произошло 165 пожаров, на которых погибли 66 человек, 29 жителей получили ожоги различной степени тяжести.