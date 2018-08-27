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В Березниках пожарные вынесли из горящей квартиры пострадавшего мужчину
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В Березниках пожарные вынесли из горящей квартиры пострадавшего мужчину 

АиФ Пермь + ещё 1 27 августа 2018
Фото: АиФ Пермь
На пожаре в Березниках спасли мужчину.
Возгорание в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома по улице Набережная произошло вечером 26 августа.
Когда пожарные вошли в квартиру, они обнаружили, что горят постельные принадлежности.
«Там же в бессознательном состоянии звено газодымозащитной службы обнаружило мужчину 54 лет. Огнеборцы вынесли пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Пострадавший получил ожоги на площади 30% тела. Его увезли в городскую больницу.
Установлено, накануне пожара пострадавший выпивал, курил в комнате около кровати, где и спал. Предварительная причина — неосторожность при курении.
По данным МЧС, в 2018 году на территории Прикамья из-за неосторожных курильщиков произошло 165 пожаров, на которых погибли 66 человек, 29 жителей получили ожоги различной степени тяжести.
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