Огромные волны, вызванные тайфуном, достигли домов местных жителей в Приморье: видео 

Морская вода достигла домов в Бухте Руднево.
В Приморском крае тайфун вызвал огромные волны на море. Кадры с последствиями разгула стихии очевидцы публикуют в социальных сетях.
Огромные волны, которые были вызваны тайфуном, доставили неудобства местным жителям прошедшей ночью. Как сообщает телеканал «360», морская вода достигла домов в Бухте Руднево.
По словам очевидцев, море до сих пор не успокаивается — наблюдаются очень высокие волны.
Также сообщается, что сильные дожди в регионе провоцируют переполнение бассейнов рек.