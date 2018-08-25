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Огромные волны, вызванные тайфуном, достигли домов местных жителей в Приморье: видео
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Огромные волны, вызванные тайфуном, достигли домов местных жителей в Приморье: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 25 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Морская вода достигла домов в Бухте Руднево.
В Приморском крае тайфун вызвал огромные волны на море. Кадры с последствиями разгула стихии очевидцы публикуют в социальных сетях.
Огромные волны, которые были вызваны тайфуном, доставили неудобства местным жителям прошедшей ночью. Как сообщает телеканал «360», морская вода достигла домов в Бухте Руднево.
По словам очевидцев, море до сих пор не успокаивается — наблюдаются очень высокие волны.
Также сообщается, что сильные дожди в регионе провоцируют переполнение бассейнов рек.
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