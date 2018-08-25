Огромные волны, вызванные тайфуном, достигли домов местных жителей в Приморье: видео

Морская вода достигла домов в Бухте Руднево.

Приморском крае тайфун вызвал огромные волны на море. Кадры с последствиями разгула стихии очевидцы публикуют в социальных сетях.

Огромные волны, которые были вызваны тайфуном, доставили неудобства местным жителям прошедшей ночью. Как сообщает телеканал «360», морская вода достигла домов в Бухте Руднево.

По словам очевидцев, море до сих пор не успокаивается — наблюдаются очень высокие волны.

Также сообщается, что сильные дожди в регионе провоцируют переполнение бассейнов рек.