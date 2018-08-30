СК: в Екатеринбурге нашли мумифицированное тело в запертой изнутри квартире 

Следственный комитет России сообщил о начале проверки по факту обнаружения мумифицированного тела мужчины в одном из домов Екатеринбурга, заявил представитель управления СК по области Александр Шульга, передает РИА «Новости».
"Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга областного СК России по факту смерти мужчины проводится проверка. Согласно данным осмотра места происшествия, признаков криминальной смерти нет", — сказал Шульга.
По данным следствия, пенсионер проживал один, квартира закрывалась изнутри, следов взлома обнаружено не было. Давность и точная причина смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Москве в квартире нашли труп мужчины, умершего восемь лет назад.