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В Ивановской области 15 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии
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В Ивановской области 15 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии 

Газета.Ru + ещё 1 25 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Около 15 тысяч жителей города Фурманова Ивановской области остались без холодной воды из-за аварии на водозаборе, сообщает РИА «Новости».
"В результате аварии на водозаборе в Фурманове без воды остались почти 15 тысяч человек, проживающих в районе (улиц) Мичурина и Возрождения. Ремонтно-восстановительные работы на объекте продолжаются", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел экстренное совещание по вопросу восстановления нарушенного холодного водоснабжения в городе.
Кроме того, на время ремонтных работ на водопроводе глава региона потребовал от городских властей пересмотреть график подвоза технической и питьевой воды так, чтобы это было удобно жителям, а сам график должен своевременно доводиться до горожан.
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