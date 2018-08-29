И.о. губернатора Самарской области пообещал реализовать инициативы Путина по пенсиям

Озвученные президентом РФ Владимиром Путином инициативы по изменению пенсионной системы будут реализованы в Самарской области , заявил и.о. главы региона Дмитрий Азаров

«На территории Самарской области все меры поддержки, все льготы, которые имеют пенсионеры, сохранятся. Они будут применяться к людям, достигшим возраста 55 и 60 лет», — приводит слова Азарова пресс-служба правительства региона.

По словам главы Самарской области, вопрос увеличения пенсионного возраста неоднократно обсуждался и в губернской думе. Местные парламентарии предложили несколько идей и предложений, которые в результате озвучил президент.

Одним из ключевых вопросов Азаров назвал корректировку выхода на пенсию для женщин.

«Уверен, решение о том, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на одинаковое количество лет, будет воспринято как справедливое», — заявил глава Самарской области.

Помимо этого, Азаров отметил важность решения о выплате надбавки к пенсионным выплатам для тружеников села, возможности досрочного выхода на пенсию по достижению определенного стажа и сокращение пенсионного возраста для многодетных матерей.