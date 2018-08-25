Более 20 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах утром в субботу

«Домодедово» и Утром в субботу в московских аэропортах «Внуково» «Шереметьево» задержаны и отменены более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, в «Домодедове» девять рейсов задержаны и четыре отменены. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются девять рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани на данный момент задержек и отмен рейсов нет.