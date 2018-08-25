Ещё
Более 20 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах утром в субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах утром в субботу 

РИАМО 25 августа 2018
Утром в субботу в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны и отменены более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
В аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, в «Домодедове» девять рейсов задержаны и четыре отменены. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются девять рейсов.
Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани на данный момент задержек и отмен рейсов нет.
По прогнозу синоптиков, суббота побалует москвичей и жителей Подмосковья теплой и солнечной погодой без осадков. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 24-26 градусов, по области — до 21-26 градусов.
РИАМО: последние новости
Новый участок скоростной дороги М‑11 в обход Солнечногорска и Клина откроют 1 сентября Добровольцев для работы у мощей святого Спиридона начнут набирать в Москве 3 сентября Самую большую тыкву России покажут в «Аптекарском огороде»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон246
Умер Иосиф Кобзон372
Владимир Меньшов госпитализирован21
Российские пенсии сравнили с мировыми999
Табаков лишил детей наследства22
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение