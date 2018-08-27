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Более 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 11 27 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово один рейс отменили и семь задержали, в Шереметьево задержан один рейс.
В свою очередь во Внуково задержали пять рейсов и два отменили.
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