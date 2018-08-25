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Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 1 25 августа 2018
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, семь рейсов задержано в Шереметьево, в Домодедово задержали 16 рейсов и два отменили.
В свою очередь во Внуково 14 рейсов задержано и четыре отменено.
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