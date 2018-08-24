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Волонтеры приняли участие в акции по уборке заповедника «Столбы»
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Волонтеры приняли участие в акции по уборке заповедника «Столбы» 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В природном заповеднике «Столбы» в Красноярском крае прошла акция «От ступеней до вершин», сообщает пресс-служба заповедника.
Второй раз волонтерами акции стал коллектив Красноярской детской железной дороги. Добровольцы вымыли информационные стенды на рекреационной лестнице, ведущей от Перевала к Первому Столбу, а также собрали мусор на экологических тропах маршрута «Природа — великий скульптор».
По окончании акции каждый участник получил паспорт заповедного волонтера. По итогам всех волонтерских мероприятий в заповеднике в конце года будут определены лучшие добровольцы.
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