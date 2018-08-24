Волонтеры приняли участие в акции по уборке заповедника «Столбы»

Второй раз волонтерами акции стал коллектив Красноярской детской железной дороги. Добровольцы вымыли информационные стенды на рекреационной лестнице, ведущей от Перевала к Первому Столбу, а также собрали мусор на экологических тропах маршрута «Природа — великий скульптор».

По окончании акции каждый участник получил паспорт заповедного волонтера. По итогам всех волонтерских мероприятий в заповеднике в конце года будут определены лучшие добровольцы.