Волонтеры приняли участие в акции по уборке заповедника «Столбы» 

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В природном заповеднике «Столбы» в Красноярском крае прошла акция «От ступеней до вершин», сообщает пресс-служба заповедника.
Второй раз волонтерами акции стал коллектив Красноярской детской железной дороги. Добровольцы вымыли информационные стенды на рекреационной лестнице, ведущей от Перевала к Первому Столбу, а также собрали мусор на экологических тропах маршрута «Природа — великий скульптор».
По окончании акции каждый участник получил паспорт заповедного волонтера. По итогам всех волонтерских мероприятий в заповеднике в конце года будут определены лучшие добровольцы.