Белая акула красного цвета: необычный окрас поставил в тупик ученых в США

В штате Массачусетс ученые исследуют большую белую акулу необычной расцветки, тушу которой вынесло на берег.

Большую белую акулу красного цвета вынесло на берег в штате Массачусетс в США

Как сообщает телеканал Fox8, трехметровую акулу обнаружили недалеко от Труро. Сотрудники службы по охране окружающей среды недоумевают, почему пасть и брюхо хищника окрасились в необычный цвет.

После того, как научная группа вскрыла труп животного, внутри были обнаружены три свинцовых груза. Однако это не объяснило необычный оттенок кожи хищника.

Специалисты передали образцы кожи и внутренностей животного в Центр изучения белых акул, чтобы там определили, что же с акулой могло произойти.