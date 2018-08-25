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Белая акула красного цвета: необычный окрас поставил в тупик ученых в США
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Белая акула красного цвета: необычный окрас поставил в тупик ученых в США 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В штате Массачусетс ученые исследуют большую белую акулу необычной расцветки, тушу которой вынесло на берег.
Большую белую акулу красного цвета вынесло на берег в штате Массачусетс в США.
Как сообщает телеканал Fox8, трехметровую акулу обнаружили недалеко от Труро. Сотрудники службы по охране окружающей среды недоумевают, почему пасть и брюхо хищника окрасились в необычный цвет.
После того, как научная группа вскрыла труп животного, внутри были обнаружены три свинцовых груза. Однако это не объяснило необычный оттенок кожи хищника.
Специалисты передали образцы кожи и внутренностей животного в Центр изучения белых акул, чтобы там определили, что же с акулой могло произойти.
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