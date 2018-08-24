Источник: военный погиб в ходе занятий по подготовке на Оке во Владимирской области 

ТАСС, 24 августа. Военнослужащий утонул в Оке в ходе плановых занятий по боевой подготовке во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"23 августа на реке Ока один из военнослужащих не удержался, упал в воду и утонул. Были предприняты попытки спасти военнослужащего, но спасти его не удалось. Инцидент произошел во время занятий по боевой подготовке", — уточнил собеседник агентства.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в окрестностях Мурома, в результате инцидента погиб солдат-срочник.