Источник: военный погиб в ходе занятий по подготовке на Оке во Владимирской области

ТАСС , 24 августа. Военнослужащий утонул в Оке в ходе плановых занятий по боевой подготовке во Владимирской области . Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"23 августа на реке Ока один из военнослужащих не удержался, упал в воду и утонул. Были предприняты попытки спасти военнослужащего, но спасти его не удалось. Инцидент произошел во время занятий по боевой подготовке", — уточнил собеседник агентства.