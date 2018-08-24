Рязанские врачи впервые провели операцию по трансплантации почки 

ТАСС, 24 августа. Бригада хирургов Рязанской областной клинической больницы впервые провела операцию по аутотрансплантации почки, сообщили в пятницу в минздраве Рязанской области
"Несмотря на то, что донором человек выступил для себя сам, операция ничем не отличается от трансплантации, когда орган забирается у другого человека. Хирургически и технически это одинаковые операции. Подобное оперативное вмешательство в регионе однажды выполняли, но проводил его приезжий специалист. Теперь выполнили наши хирурги", — уточнил главный врач больницы Дмитрий Хубезов.
Операция длилась более шести часов. Сейчас пациент находится под пристальным вниманием врачей.
Для проведения операции рязанские хирурги прошли обучение на базе клинических отделений Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.
Как сообщалось, в середине июля руководство Рязанской области заявило, что операции по трансплантации органов в регионе начнутся уже в 2018 году. Помимо пересадки почки, в которой сейчас нуждаются около 300 жителей региона, планируется проводить трансплантацию печени и поджелудочной железы. В дальнейшем Рязанская область станет одним из тридцати субъектов России, где будет работать региональный центр трансплантации. Сейчас ведется подготовка к его созданию, к сентябрю текущего года планируется получить все лицензионно-разрешительные документы.