Рязанские врачи впервые провели операцию по трансплантации почки

Рязанской области ТАСС , 24 августа. Бригада хирургов Рязанской областной клинической больницы впервые провела операцию по аутотрансплантации почки, сообщили в пятницу в минздраве

"Несмотря на то, что донором человек выступил для себя сам, операция ничем не отличается от трансплантации, когда орган забирается у другого человека. Хирургически и технически это одинаковые операции. Подобное оперативное вмешательство в регионе однажды выполняли, но проводил его приезжий специалист. Теперь выполнили наши хирурги", — уточнил главный врач больницы Дмитрий Хубезов

Операция длилась более шести часов. Сейчас пациент находится под пристальным вниманием врачей.

Для проведения операции рязанские хирурги прошли обучение на базе клинических отделений Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.