Российский военный утонул в окрестностях Мурома во время занятий по боевой подготовке

Владимирской области. Российский военный утонул во время занятий по боевой подготовки, которые проходили в окрестностях города Муром

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО), трагический инцидент произошёл 23 августа.

Согласно предварительной информации, в ходе проведения плановых занятий по боевой подготовке на реке Ока один из военнослужащих не удержался, упал в воду, был унесён течением и утонул.

По факту случившегося комиссия ЗВО проводит проверку.

По данным местных СМИ, погибший — 18-летний солдат-срочник из Нижнего Новгорода.