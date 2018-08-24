Ещё
Российский военный утонул в окрестностях Мурома во время занятий по боевой подготовке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский военный утонул в окрестностях Мурома во время занятий по боевой подготовке 

Свободная пресса 24 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Российский военный утонул во время занятий по боевой подготовки, которые проходили в окрестностях города Муром Владимирской области.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО), трагический инцидент произошёл 23 августа.
Согласно предварительной информации, в ходе проведения плановых занятий по боевой подготовке на реке Ока один из военнослужащих не удержался, упал в воду, был унесён течением и утонул.
По факту случившегося комиссия ЗВО проводит проверку.
По данным местных СМИ, погибший — 18-летний солдат-срочник из Нижнего Новгорода.
Происшествие с российскими военными, новости: Тело российского военнослужащего обнаружили в Казахстане
Свободная пресса: последние новости
Кадыров уверен, что атака на полицейских была спланирована за границей Жители планеты Нибиру: земляне стали скучными, поэтому их пора уничтожить Стукачей озолотят за доносы на неугодных россиян
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву515
В Москве горит ЦБ512
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок191
Маккейн сдался раку588
История сестер Хачатурян повторилась94
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:20
«Правозащитников нужно дифференцировать»
Политика Статьи
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение