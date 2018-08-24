СМИ: у берегов Африки найден танкер с грузинскими и российскими моряками на борту

ТАСС , 24 августа. Сотрудники регионального центра морской безопасности Центральной Африки в Пуэнт-Нуар ( Республика Конго ) обнаружили в четверг танкер под панамским флагом «Пантелена» (Pantelena IMO 9321469), пропавший 14 августа с радаров у берегов западной части континента, и доставили его в порт Овендо ( Габон ). Об этом сообщил портал Africanews.

Как отмечается, танкер, на борту которого находились 19 членов экипажа, — 17 граждан Грузии и два россиянина — был обнаружен при патрулировании морского пространства Гвинейского залива. По информации издания, на 121-метровом танкере было около семи тысяч тонн топлива. О состоянии членов экипажа и причинах отсутствия связи с судном не сообщается.

МИД Грузии 17 августа сообщил о пропаже связи с танкером «Пантелена». Сотрудники МИД и действующее при министерстве экономики страны агентство морского транспорта находились в постоянном контакте с греческой компанией Lotus Shipping — владельцем судна, принимали меры для установления местонахождения танкера и членов экипажа, подключив также к поискам британский Морской центр UKMTO и ВМС стран региона. 21 августа представители профсоюза моряков Грузии сообщили, что находившиеся на танкере моряки живы. В руководстве профсоюза не подтвердили, что танкер захвачен пиратами.

Камерун и МИД РФ также следил за ситуацией вокруг пропавшего танкера. К поисковой операции габонских властей и вооруженных сил подключились Ангола Сан-Томе и Принсипи . В понедельник операция была завершена. Танкер не был найден и числился пропавшим без вести.

После ликвидации основных сил сомалийских пиратов центр морского разбоя у берегов Африки переместился в Гвинейский залив Атлантического океана. С начала нынешнего года там зарегистрировано 107 происшествий, включая четыре захвата судов и 25 похищений моряков.