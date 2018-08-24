Ещё
СМИ: у берегов Африки найден танкер с грузинскими и российскими моряками на борту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: у берегов Африки найден танкер с грузинскими и российскими моряками на борту 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 24 августа. Сотрудники регионального центра морской безопасности Центральной Африки в Пуэнт-Нуар (Республика Конго) обнаружили в четверг танкер под панамским флагом «Пантелена» (Pantelena IMO 9321469), пропавший 14 августа с радаров у берегов западной части континента, и доставили его в порт Овендо (Габон). Об этом сообщил портал Africanews.
Как отмечается, танкер, на борту которого находились 19 членов экипажа, — 17 граждан Грузии и два россиянина — был обнаружен при патрулировании морского пространства Гвинейского залива. По информации издания, на 121-метровом танкере было около семи тысяч тонн топлива. О состоянии членов экипажа и причинах отсутствия связи с судном не сообщается.
МИД Грузии 17 августа сообщил о пропаже связи с танкером «Пантелена». Сотрудники МИД и действующее при министерстве экономики страны агентство морского транспорта находились в постоянном контакте с греческой компанией Lotus Shipping — владельцем судна, принимали меры для установления местонахождения танкера и членов экипажа, подключив также к поискам британский Морской центр UKMTO и ВМС стран региона. 21 августа представители профсоюза моряков Грузии сообщили, что находившиеся на танкере моряки живы. В руководстве профсоюза не подтвердили, что танкер захвачен пиратами.
МИД РФ также следил за ситуацией вокруг пропавшего танкера. К поисковой операции габонских властей и вооруженных сил подключились Ангола, Камерун и Сан-Томе и Принсипи. В понедельник операция была завершена. Танкер не был найден и числился пропавшим без вести.
После ликвидации основных сил сомалийских пиратов центр морского разбоя у берегов Африки переместился в Гвинейский залив Атлантического океана. С начала нынешнего года там зарегистрировано 107 происшествий, включая четыре захвата судов и 25 похищений моряков.
ТАСС: последние новости
США рассчитывают до конца 2024 года отправить астронавтов на окололунную станцию Лавров и Чавушоглу обсудят в Москве Идлиб и сирийских беженцев РПЦ: принесение мощей святителя Спиридона укрепит связи между Грецией и Россией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение Лукашенко омрачило встречу с Путиным214
Что известно о нападении на полицейских в Москве9
США анонсировали отправку экипажа на орбиту Луны310
Раскрыта причина «исчезновения» Медведева300
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова56
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение