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Встреча президента Грузии с канцлером Германии
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Встреча президента Грузии с канцлером Германии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 23 августа /Синьхуа/ — "Германия всегда поддерживает Грузию, и надеюсь, в лице Германии мы имеем лучшего друга". Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По сообщению администрации президента, на встрече «обсуждались вопросы, которые связаны как с двусторонними отношениями, так и с форматами многостороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено грузино-германскому сотрудничеству в рамках ЕС и НАТО, а также перспективам развития экономических связей».
По словам президента Грузии, ему приятно встретиться с канцлером Германии, при которой грузино-германские отношения развиваются стабильно.
Визит канцлера Германии в Грузию продлится до 24 августа. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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