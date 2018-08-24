Встреча президента Грузии с канцлером Германии 

Тбилиси, 23 августа /Синьхуа/ — "Германия всегда поддерживает Грузию, и надеюсь, в лице Германии мы имеем лучшего друга". Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По сообщению администрации президента, на встрече «обсуждались вопросы, которые связаны как с двусторонними отношениями, так и с форматами многостороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено грузино-германскому сотрудничеству в рамках ЕС и НАТО, а также перспективам развития экономических связей».
По словам президента Грузии, ему приятно встретиться с канцлером Германии, при которой грузино-германские отношения развиваются стабильно.
Визит канцлера Германии в Грузию продлится до 24 августа. —0—