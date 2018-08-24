Встреча президента Грузии с канцлером Германии

По сообщению администрации президента , на встрече «обсуждались вопросы, которые связаны как с двусторонними отношениями, так и с форматами многостороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено грузино-германскому сотрудничеству в рамках ЕС НАТО , а также перспективам развития экономических связей».

По словам президента Грузии, ему приятно встретиться с канцлером Германии, при которой грузино-германские отношения развиваются стабильно.

Визит канцлера Германии в Грузию продлится до 24 августа. —0—