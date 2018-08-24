Ещё
Германия решила выделить Грузии €150 млн на строительство газохранилища
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия решила выделить Грузии €150 млн на строительство газохранилища 

Газета.Ru 2 часа назад
Немецкий банк реконструкции и развития выделил €150 млн, которые пойдут на строительство первого в Грузии газохранилища. Об этом говорится в заявлении немецкого посольства в Тбилиси.
Как отмечается, соответствующие договоренности были достигнуты во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель на территорию страны.
Согласно имеющейся информации, общий объем инвестиций будет составлять от €220 до €250 млн, а на строительство первого на грузинской территории подземного газохранилища был предоставлен кредит на сумму в размере €150 млн  Ранее грузинский минюст обратился в Европейский суд по правам человека с иском против России, которая якобы оккупировала территорию страны и притесняет этнических грузин.
Газета.Ru: последние новости
В правительстве Испании узаконили захоронение останков Франко ФСИН направила следователям видео с пытками в ярославской колонии Ограблена дочь режиссера Бекмамбетова
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна35
«Правый сектор» готовил 50 убийств россиян201
Трампа отправили в Крым65
Порошенко рассказал, как «остановить» Россию139
Умер Игорь Войтулевич7
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
00:33
Водитель «Яндекс. Такси» набросился на клиентку из-за музыки
Происшествия
01:18
Порошенко рассказал, как «остановить» Россию
Украина В мире
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
04:44
«Наказывай пожестче»: новое видео пыток в колонии
Общество Статьи
02:31
«Правый сектор» готовил 50 убийств россиян
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение