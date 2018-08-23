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Сьерра-Леоне планирует закупить у России технику для армии
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Сьерра-Леоне планирует закупить у России технику для армии 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Сьерра-Леоне планирует заключить договоры на закупку военной техники для национальной армии, в первую очередь для тыловых подразделений, сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны республики Симеон Шериф на форуме «Армия-2018».
"Правительство Сьерра-Леоне готовится заключить контракт о закупках тыловой техники и вооружения. На данный момент у страны два приоритетных направления — обеспечение национальной безопасности и обеспечение международной безопасности в составе миротворческих контингентов", — сказал замминистра обороны по итогам посещения выставочного павильона госкорпорации «Ростех».
"Больше всего делегацию республики впечатлили автомобили «Камаз» и их применение в боевых условиях, которое она наблюдала на динамическом показе", — отметил замглавы военного ведомства.
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