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Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди
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Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит двум странам совершенствовать практику миротворческой деятельности.
На полях Международного военно-технического форума «Армия-2018» подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и министр обороны Республики Бурунди Эммануэль Нтахомвукье.
"Подписание соглашения о военном сотрудничестве станет базой развития отношений между нашими государствами", — сказал Фомин.
Он подчеркнул, что в рамках соглашения страны смогут обмениваться опытом, продолжать совершенствовать практику миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом.
Замглавы Минобороны РФ поблагодарил министра Бурунди за активную позицию, которую республика занимает в отношении военного и военно-технического сотрудничества государств.
"Мы приветствуем, что в последние годы динамика отношений между нашими государствами в военно-технической сфере значительно усилилась", — подчеркнул он.
"Благодарим вас за многолетнюю поддержку в международном сообществе резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма. Это очень важно, и эта наша работа направлена на пресечение всех проявлений фашизма, нацизма, реваншизма и оправдания военных преступников", — сказал российский замминистра.
В свою очередь Нтахомвукье поблагодарил Фомина за сотрудничество в подготовке офицеров для республики.
"Искренне благодарим за то, что сотрудничество в этой области продолжает развиваться и наши офицеры могут повышать свой профессионализм", — заключил министр обороны Бурунди.
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