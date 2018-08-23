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Бесплатные автобусы до Озерского лесопарка организуют в Балашихе на акции «Наш лес»
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Бесплатные автобусы до Озерского лесопарка организуют в Балашихе на акции «Наш лес» 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
Бесплатные автобусы до Озерского лесопарка для участников акции «Наш лес. Посади свое дерево» организуют в Балашихе 22 сентября. Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды — заместитель начальника управления экологии и природопользования администрации Балашихи Алла Макарова.
«Для удобства участников акции «Наш лес» будут организованы два автобуса до Озерского лесопарка: от остановки на проспекте Ленина в 10:00 и от улицы Лесопарковой в микрорайоне Железнодорожный в 9:30. Всем желающим приехать рекомендуется надеть удобную обувь», — сказала Алла Макарова.
По ее словам, территорию Озерного участкового лесничества поделят на шесть секторов. Инструкторы выдадут участникам акции инвентарь: мечи Колесова и рабочие перчатки.
Также в рамках мероприятия состоится концерт, будет работать полевая кухня. За порядком будут следить сотрудники полиции и ГИБДД, на площадке будут дежурить медицинские работники.
Как уточнила Алла Макарова, в Балашихе во время акции «Наш лес» также высадят деревья в Пестовском парке, на улицах Заречной и Речной.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщал, что к акции присоединятся школы, детские сады, социальные учреждения. На своих участках высадят деревья управляющие компании города.
Акция «Наш Лес. Посади свое дерево» пройдет в Московской области 22 сентября. Центральной площадкой акции в Балашихе станет Озерский лесопарк, на его территории планируется высадить более 14 тысяч сеянцев сосны на площади 3,5 гектара.
Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2017 году в рамках акции в Балашихе высадили 17 тысяч деревьев и кустарников.
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