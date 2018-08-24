Индонезия намерена купить у России легкие танки

«Рособоронэкспорт» в ближайшее время заключит контракт с Индонезией на поставку боевых машин «Спрут» на гусеничном ходу, разработанных для усиления боевых возможностей ВДВ. Об этом на форуме «Армия-2018» сообщил исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.

По его словам, «Спрут» имеет очень высокий экспортный потенциал, так как данный танк «может быть десантируемым, и плавает» и имеет хорошую вооруженность. «Наш броневичок очень хороший получился, очень удачный», — добавил он.

России самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» стоит на вооружении Воздушно-десантных войск. В настоящее время к госиспытаниям готовится модернизированная версия «Спрута» — СДМ1.

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