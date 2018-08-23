Ещё
В МИД Грузии рассказали о поисках пропавшего у берегов Африки танкера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Грузии рассказали о поисках пропавшего у берегов Африки танкера 

RT на русском 2 часа назад
Замдиректора консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что поиски пропавшего в Гвинейском заливе у берегов Африки нефтяного танкера «Пантелена» под флагом Панамы с 17 гражданами Грузии и двумя россиянами на борту пока не принесли никаких результатов.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Константиниди, к поискам пропавшего судна подключены Габон и другие страны региона.
«Там такой географический ландшафт, что объект легко можно спрятать», — сказал представитель МИД и добавил, что версия захвата судна пиратами находится на рассмотрении.
В МИД Грузии заявляют, что к поискам также подключен британский морской центр UKMTO.
Нефтяной танкер «Пантелена» под флагом Панамы, принадлежащий греческой компании Lotus Shipping, перестал выходить на связь 14 августа. В последний раз он выходил на связь в Гвинейском заливе.
RT на русском: последние новости
Российские космонавты на МКС меняют у американцев творог на консервы с крабами Бывшего надзирателя нацистского концлагеря депортировали из США в Германию Экс-адвокат Трампа признался в собственном влиянии на выборы 2016 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кинопоиск» сообщил о смерти Михалкова18
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова36
На параде в Курске произошло ЧП74
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду596
Молодая семья найдена повешенной в Сочи78
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
00:35
Историк: чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?
Общество
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение