В МИД Грузии рассказали о поисках пропавшего у берегов Африки танкера 

Замдиректора консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что поиски пропавшего в Гвинейском заливе у берегов Африки нефтяного танкера «Пантелена» под флагом Панамы с 17 гражданами Грузии и двумя россиянами на борту пока не принесли никаких результатов.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Константиниди, к поискам пропавшего судна подключены Габон и другие страны региона.
«Там такой географический ландшафт, что объект легко можно спрятать», — сказал представитель МИД и добавил, что версия захвата судна пиратами находится на рассмотрении.
В МИД Грузии заявляют, что к поискам также подключен британский морской центр UKMTO.
Нефтяной танкер «Пантелена» под флагом Панамы, принадлежащий греческой компании Lotus Shipping, перестал выходить на связь 14 августа. В последний раз он выходил на связь в Гвинейском заливе.