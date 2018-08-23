В МИД Грузии рассказали о поисках пропавшего у берегов Африки танкера

Замдиректора консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что поиски пропавшего в Гвинейском заливе у берегов Африки нефтяного танкера «Пантелена» под флагом Панамы с 17 гражданами Грузии и двумя россиянами на борту пока не принесли никаких результатов.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Константиниди, к поискам пропавшего судна подключены Габон и другие страны региона.

«Там такой географический ландшафт, что объект легко можно спрятать», — сказал представитель МИД и добавил, что версия захвата судна пиратами находится на рассмотрении.

В МИД Грузии заявляют, что к поискам также подключен британский морской центр UKMTO.