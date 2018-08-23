Морские пехотинцы ЧФ отрабатывают высадку десанта различными способами

Учебные мероприятия проводятся в соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота на 2018 учебный год.

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В учебных мероприятиях принимают участие порядка 500 военнослужащих из состава подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота.

В ходе воздушно-десантной подготовки подразделения отрабатывают различные приёмы и навыки по высадке тактического воздушного десанта как посадочным способом, так и «по-штурмовому» — в режиме зависания вертолёта или на ходу с высоты в 2-3 метра в полном боевом снаряжении.

Также морские пехотинцы проводят занятия по огневой подготовке, на которых совершенствуют свои навыки в ведении стрельбы из стрелкового оружия по наземным мишеням с воздуха из транспортного отсека вертолёта.

Помимо этого, подразделения отрабатывают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершении марша на различные дистанции в полном боевом снаряжении.

Мероприятия проводятся в соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота на 2018 учебный год.