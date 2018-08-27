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Беспилотник впервые снял неизвестное племя в Бразилии
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Беспилотник впервые снял неизвестное племя в Бразилии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Бразилия. Члены экспедиции Национального фонда индейцев сделали удивительное для себя открытие при исследовании лесов Амазонии в Бразилии. Об этом сообщает L!FE.
Участники экспедиции запустили дрон, которому удалось снять в лесистой местности племя дикарей. После увиденного экспедиторы направились к ним на встречу. Ранее об этом племени ничего не было слышно, и сейчас учёные пытаются установить их происхождение.
Помочь им в этом может язык, на котором разговаривают дикари. На снятых кадрах видна опушка леса, где жители выращивают урожай. Для добычи пищи они используют лук, стрелы и древний топор. Также удалось заснять их хижины и лодки.
По словам учёных, в резервации Вале до Явари, где обнаружили ранее неизведанное племя, проживают больше 10 племён. Местные жители не особо идут на контакт с учёными и вообще стараются держаться подальше от цивилизации.
Беспилотник впервые снял загадочное племя, которое никогда не видело цивилизацию — Видео — L!fe  (null)
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