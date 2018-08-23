Россияне назвали виновных в состоянии экологии 

Специалисты провели опрос жителей России, узнав, на кого они возлагают ответственность за состояние экологии. Так, 61% респондентов уверены, что не в их силах как-то повлиять на окружающую среду. Еще 38% придерживают иного мнению И лишь 1% опрошенных не смог дать ответ на вопрос.
Россияне уверены, что ответственность за состояние экологии лежит на местных (так ответили 29% респондентов), региональных (23%) и федеральных (8%) властях. То, что за состоянием окружающей среду нужно следить самим уверены лишь 15% участников опроса. Также часть опрошенных уверена, что ответственность должны нести специальные службы — Минприроды, экологическая полиция, МЧС и прочие (10%); предприятия (6%); общественные организации (3%).
"Мы наблюдаем тенденцию негативную. Россияне последнее время в большей степени склонны перекладывать ответственность на государство и считают, что от самого населения мало что зависит", — цитирует руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина РИА «Новости».
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