Ещё
Россияне назвали виновных в состоянии экологии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду

Россияне назвали виновных в состоянии экологии 

Свободная пресса 2 часа назад
Специалисты провели опрос жителей России, узнав, на кого они возлагают ответственность за состояние экологии. Так, 61% респондентов уверены, что не в их силах как-то повлиять на окружающую среду. Еще 38% придерживают иного мнению И лишь 1% опрошенных не смог дать ответ на вопрос.
Россияне уверены, что ответственность за состояние экологии лежит на местных (так ответили 29% респондентов), региональных (23%) и федеральных (8%) властях. То, что за состоянием окружающей среду нужно следить самим уверены лишь 15% участников опроса. Также часть опрошенных уверена, что ответственность должны нести специальные службы — Минприроды, экологическая полиция, МЧС и прочие (10%); предприятия (6%); общественные организации (3%).
"Мы наблюдаем тенденцию негативную. Россияне последнее время в большей степени склонны перекладывать ответственность на государство и считают, что от самого населения мало что зависит", — цитирует руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина РИА «Новости».
Новости экологии: Российский город возглавил список самых экологически грязных на планете
Свободная пресса: последние новости
Жители планеты Нибиру: земляне стали скучными, поэтому их пора уничтожить «Пражско-весеннее» обострение Пенсионная реформа: Кремль боится улицы, а не соцсетей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где Петросян взял миллиард167
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года351
Малахов отменил шоу с Наташей Королевой3
Кого из российских звезд убил СПИД111
Поднятый по тревоге МиГ-31 помешал взлету самолета «Аэрофлота»12
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
01:06
Выходка британских туристов в Риме оскорбила всю Италию
Происшествия
01:00
Малахов отменил шоу с Наташей Королевой
Шоу-бизнес Другое
00:31
Племянница Скрипаля предположила, что он мертв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение