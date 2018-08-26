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В Челябинске по городу ездил свадебный троллейбус
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В Челябинске по городу ездил свадебный троллейбус 

Уральский меридиан 4 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинске молодожены выбрали необычный транспорт для свадьбы. Вчера, 25 августа, по городу проехал свадебный троллейбус от ЧелябГЭТ. Украшенный воздушными шарами и сердечками электротранспорт вызвал у горожан бурю эмоций, которыми они активно делились в социальных сетях.
«Да просто захотели выделиться, а то у всех дорогие тачки, да лимузины. А тут троллейбус!», — прокомментировал подписчик популярной группы Вконтакте.
«Оригинально и практично, все друзья и родственники рядом, да и аренда только одной единицы транспорта», — отметила подписчица.
Сотрудник ООО «ЧелябГЭТ» поделился, что они решили помочь товарищу сыграть свадьбу оригинально. Все обдумав на предприятии они решили организовать троллейбус.
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