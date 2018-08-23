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Корабль «Перекоп» отправился в первый поход по Северному морскому пути
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Корабль «Перекоп» отправился в первый поход по Северному морскому пути 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Учебный корабль «Перекоп» отправился в первый поход по Северному морскому пути в Североморск, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Сегодня учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил пребывание на Камчатке, куда прибыл 19 августа, и продолжил дальний поход в Североморск. Переход в главную базу Северного флота впервые в истории учебных штурманских походов ВМФ России планируется осуществить Северным морским путем", — сообщил Воскресенский.
На борту корабля около 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени адмирала С. О. Макарова. Старшим похода является начальник ТОВВМУ контр-адмирал Олег Журавлев.
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