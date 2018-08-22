Афганистан не примет участия в мирных переговорах в Москве

Афганское правительство заявило, что пока не получило официального приглашения на встречу, сообщил афганский телеканал Tolo News.

"Мирный процесс должен проходить под руководством Исламской Республики Афганистан, — цитирует телеканал заместителя официального представителя МИД Афганистана Сибгата Ахмади. — Мы не будем участвовать в московских переговорах".