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Афганистан не примет участия в мирных переговорах в Москве
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Афганистан не примет участия в мирных переговорах в Москве 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 22 августа. Кабул не будет участвовать в московской встрече по мирному урегулированию в Афганистане, заявило в среду министерство иностранных дел страны.
Афганское правительство заявило, что пока не получило официального приглашения на встречу, сообщил афганский телеканал Tolo News.
"Мирный процесс должен проходить под руководством Исламской Республики Афганистан, — цитирует телеканал заместителя официального представителя МИД Афганистана Сибгата Ахмади. — Мы не будем участвовать в московских переговорах".
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