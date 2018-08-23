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МИД РФ держит на контроле ситуацию с пропавшим у берегов Габона танкером
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МИД РФ держит на контроле ситуацию с пропавшим у берегов Габона танкером 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МИД РФ следит за ситуацией вокруг пропавшего 14 августа в Гвинейском заливе у берегов Габона танкера, на борту которого находились двое российских граждан. Поиск танкера, несмотря на прекращение операции властей и вооруженных сил Габона, ведется береговой охраной соседних государств, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящее время поиск танкера ведется силами береговой охраны соседних с Габоном государств, и, конечно, МИД России держит этот вопрос на контроле", — сказала Захарова.
14 августа пропала связь с танкером Pantelena IMO 9321469 под флагом Панамы. Как сообщили ТАСС в среду в посольстве РФ в Либревиле, на борту судна находились двое граждан России. МИД Грузии заявил, что среди членов экипажа находятся 17 граждан Грузии.
К поисковой операции габонских властей и вооруженных сил подключились Ангола, Камерун, Сан-Томе и Принсипи. В понедельник операция была завершена. Танкер не был найден и числится пропавшим без вести. Официальных данных о том, что речь идет о пиратском захвате, нет, отметили в посольстве РФ в Габоне.
После ликвидации основных сил сомалийских пиратов центр морского разбоя у берегов Африки переместился в Гвинейский залив Атлантического океана. С начала нынешнего года там зарегистрировано 107 происшествий, включая четыре захвата судов и 25 похищений моряков.
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