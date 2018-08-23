МИД РФ держит на контроле ситуацию с пропавшим у берегов Габона танкером

МОСКВА , 23 августа. / ТАСС /. МИД РФ следит за ситуацией вокруг пропавшего 14 августа в Гвинейском заливе у берегов Габона танкера, на борту которого находились двое российских граждан. Поиск танкера, несмотря на прекращение операции властей и вооруженных сил Габона, ведется береговой охраной соседних государств, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"В настоящее время поиск танкера ведется силами береговой охраны соседних с Габоном государств, и, конечно, МИД России держит этот вопрос на контроле", — сказала Захарова.

14 августа пропала связь с танкером Pantelena IMO 9321469 под флагом Панамы. Как сообщили ТАСС в среду в посольстве РФ в Либревиле, на борту судна находились двое граждан России . МИД Грузии заявил, что среди членов экипажа находятся 17 граждан Грузии.

Камерун, К поисковой операции габонских властей и вооруженных сил подключились Ангола Сан-Томе и Принсипи . В понедельник операция была завершена. Танкер не был найден и числится пропавшим без вести. Официальных данных о том, что речь идет о пиратском захвате, нет, отметили в посольстве РФ в Габоне.

После ликвидации основных сил сомалийских пиратов центр морского разбоя у берегов Африки переместился в Гвинейский залив Атлантического океана. С начала нынешнего года там зарегистрировано 107 происшествий, включая четыре захвата судов и 25 похищений моряков.