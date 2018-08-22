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Николаевский порт залили стоками из канализации
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Николаевский порт залили стоками из канализации 

Украина.ру 40 минут назад
Фото: Украина.ру
Госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в Николаеве зафиксировало сброс загрязняющих веществ из городских ливневых коллекторов в акватории порта.
Об этом 22 августа сообщили на сайте АМПУ.
«Подразделением экологической безопасности Николаевского филиала АМПУ во время осуществления ежедневного визуального мониторинга состояния водной поверхности акватории Николаевского морского порта 20 августа 2018 года, был обнаружен сброс загрязняющих веществ из городских ливневых коллекторов в районе причалов №0-1 и причала №13», — отмечается в сообщении.
В Николаевском филиале АМПУ провели фотосъемку загрязнения и направили информацию в Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного региона Черного моря, а также подготовили обращения к мэру Николаева и балансодержателю ливневой системы.
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