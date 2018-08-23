Город празднует 75-летие победы на Огненной дуге

— До Победы отсюда можно и пешком дойти, — говорит курянка, имея в виду проспект, где как раз и развернется первый за все 75 лет парад военной техники. Ее подруга улыбается каламбуру:

— Солдаты в 43-м пешком и дошли! Сначала сюда, потом — до Берлина!

К храму Георгия Победоносца и курской Триумфальной арке на проспекте Победы народ стекается из разных уголков города — по перекрытым для транспорта улицам идут целыми семьями. В этой людской реке ветераны Великой Отечественной войны — с орденами и медалями, блестевшими на августовском солнце, выделялись особенно. Большинство — с палочками, но все с прямыми спинами.

Павел Фомич Свербягин приехал в Курск из Сургута , чтобы в 93 увидеть землю, которую освободил три четверти века назад.

— Жуков тогда набирал себе 500 солдат, — вспоминает он с улыбкой. — И вот 499 набрал, а одного не хватало. Ну, он меня и вжик к себе! А мне 16 лет! И вот под Уфой за неделю меня подготовили шофером, а за вторую — артиллеристом. Да, все было быстро — война ж идет, некогда тянуть, некогда жить — надо воевать было! Помню ли я, как мы освобождали Курск? Ну конечно, помню! Такое забудешь… Тут пехота наша шла, а фашистские танки — десять штук — месили эту пехоту живьем. Четыре танка уничтожили, а шесть пошли уже на нас. Я — артиллерист — три танка взял на себя, остальные — ребята мои. И вот отсюда мы уже дальше пошли — пришлось до Берлина идти. Далеко… Но Рейхстаг взяли! -…Я сейчас еще часы покажу, которые мне Сталин подарил! Поколение мы — стальное, нельзя нас победить!

Любовь Семеновна Бондаревская, встретившая войну 11-летней девчонкой в своем родном селе под Курском, не так многословна. От беседы она отказывалась, грозя палкой.

— Не хочу даже и вспоминать все то, что тут творили эти фашисты, до сих пор перед глазами, — говорит она. — Я только хочу одного: чтоб молодежь молилась: хоть бы войны этой проклятой не было! Вот и все. Нужно мирное небо над головой!

Когда на проспекте Победы показались легендарные Т-34, казалось, завибрировал весь город. А после парада дети бросились рассматривать оставленные гусеницами следы на асфальте.

После парада выехать из города техника не могла еще долго. Машины облепила ребятня

— Вот это да! — кричали мальчишки. — Какие тяжелые были!

Выехать из города техника не могла еще долго после шествия. Остановившиеся машины облепила ребятня. Доводы родителей о том, что на Т-34 можно посмотреть в нескольких точках города, не действовали.

— То все памятники, а эти — ехали по улице! Настоящие! — пытались доказать дети.

Этот праздник в Курске, действительно, получился не просто грандиозным. Военный парад, открытие нового музея, шествие духовых оркестров и, пожалуй, самый яркий за последнее время салют, конечно, запомнят.

— Только все это не самое важное, — сказала одна из зрительниц. — А важно, что у меня в душе сейчас вот такая огромная гордость за мой Курск!

Минобороны

К 75-летию начала Курской битвы минобороны рассекретило некоторые архивные документы о событиях лета 1943 года. Они опубликованы в специальном разделе на официальном сайте ведомства.

Известно, что план стратегического наступления Красной армии на Курской дуге предусматривал освобождение Харькова . Эта операция, разработанная Г. К. Жуковым , получила название «Румянцев». Директиву на ее проведение утвердила Ставка Верховного Главнокомандования, под планом поставил свою роспись Сталин.

Документ можно увидеть на сайте минобороны. Любопытно, что адресована директива неким товарищам Юрьеву и Александрову. В Наркомате обороны и Генштабе такие военачальники тогда не служили. Зато были маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский , которым поручалась координация действий фронтов в Курской битве. Они-то и проходили в директиве Ставки под легендированными фамилиями Юрьев и Александров — как говорится в пояснении к документу, во избежание утечки информации.

Интересно почитать приказ войскам Брянского фронта от 10 июля 1943 года. Он предписывал командирам стрелковых подразделений разъяснять бойцам способы борьбы с новейшим немецким тяжелым танком Т-VI «Тигр». Эту 57-тонную машину со 100-мм лобовой броней, 88-мм пушкой и двумя пулеметами фашисты впервые использовали в августе 1942-го под Ленинградом . А год спустя массово применили в боях под Харьковом. Судя по всему, красноармейцы побаивались нового немецкого танка, поэтому пришлось в специальном приказе доказывать, что он тоже уязвим.

В опубликованном минобороны архивном документе говорится, что после того, как был захвачен один из «Тигров», в наших войсках его всесторонне изучили, а для борьбы с Т-VI подготовили дополнительные средства. Приказ по Брянскому фронту рассказывал о лейтенанте Маклине, который в боях на Орловско-Курском направлении сжег четыре немецких танка. А еще — о бронебойщике сержанте Лозовом, уничтожившем два фашистских танка, и красноармейце Гусеве, подорвавшем тяжелую вражескую бронемашину противотанковой гранатой. Далее следовал вывод: для борьбы с «Тиграми» пригодны не только пушки, противотанковые ружья и гранаты, но даже крупнокалиберные пулеметы и бутылки с «коктейлем Молотова».

Кстати, среди помещенных на сайте минобороны наградных листов на участников Курской битвы есть те, что рассказывают о подвигах наших бойцов и командиров именно в боях против фашистских «Тигров».