Суд обязал администрацию Красноусольского сельсовета убрать свалку

По требованию прокурора Оренбургского района в Красноусольском сельсовете ликвидируют несанкционированную свалку.

Земельный участок, на котором расположены бытовые отходы, официально для этого не предназначен. Такое складирование мусора может причинить вред окружающей среде и населению даже несмотря на то, что полигон находится за пределами населенных пунктов.

Районный прокурор через суд обязал местную администрацию и министерство строительства убрать несанкционированную свалку.

Суд удовлетворил иск гособвинителя. Устранить объект ответчики обязаны в течение года. Они подали жалобу, однако судебная коллегия апелляционной инстанции признала это решение законным и обоснованным.