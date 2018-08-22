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Суд обязал администрацию Красноусольского сельсовета убрать свалку
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Суд обязал администрацию Красноусольского сельсовета убрать свалку 

ProOren 3 часа назад
Фото: ProOren
По требованию прокурора Оренбургского района в Красноусольском сельсовете ликвидируют несанкционированную свалку.
Земельный участок, на котором расположены бытовые отходы, официально для этого не предназначен. Такое складирование мусора может причинить вред окружающей среде и населению даже несмотря на то, что полигон находится за пределами населенных пунктов.
Районный прокурор через суд обязал местную администрацию и министерство строительства убрать несанкционированную свалку.
Суд удовлетворил иск гособвинителя. Устранить объект ответчики обязаны в течение года. Они подали жалобу, однако судебная коллегия апелляционной инстанции признала это решение законным и обоснованным.
Ранее в Соль-Илецке во время проверки обнаружили 8 стихийных свалок на площади более 250 кв. м. Суд обязал областное региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства убрать их с земель лесного фонда.
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