Суд обязал администрацию Красноусольского сельсовета убрать свалку 

По требованию прокурора Оренбургского района в Красноусольском сельсовете ликвидируют несанкционированную свалку.
Земельный участок, на котором расположены бытовые отходы, официально для этого не предназначен. Такое складирование мусора может причинить вред окружающей среде и населению даже несмотря на то, что полигон находится за пределами населенных пунктов.
Районный прокурор через суд обязал местную администрацию и министерство строительства убрать несанкционированную свалку.
Суд удовлетворил иск гособвинителя. Устранить объект ответчики обязаны в течение года. Они подали жалобу, однако судебная коллегия апелляционной инстанции признала это решение законным и обоснованным.
Ранее в Соль-Илецке во время проверки обнаружили 8 стихийных свалок на площади более 250 кв. м. Суд обязал областное региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства убрать их с земель лесного фонда.