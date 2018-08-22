В СПЧ предложили декриминализировать оскорбление чувств верующих

Совете по правам человека (СПЧ) предложили декриминализировать статью уголовного кодекса России о возбуждении ненависти либо вражды, а также статью об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщается на официальном сайте Совета.

Как отмечается, СПЧ предлагает отнести наказание за такие нарушения в сферу административной ответственности.

Также стало известно, что в Совете предложили рассмотреть вопрос об упразднении федерального списка экстремистских материалов, поскольку он «не оправдал возложенных на него надежд по профилактике экстремизма, а напротив, стал крайне громоздким и мало пригодным для применения законопослушными гражданами».

В 2017 году актер Панин заявил, что Поклонская обвинила его в оскорблении чувств верующих.