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В СПЧ предложили декриминализировать оскорбление чувств верующих
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В СПЧ предложили декриминализировать оскорбление чувств верующих 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Совете по правам человека (СПЧ) предложили декриминализировать статью уголовного кодекса России о возбуждении ненависти либо вражды, а также статью об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщается на официальном сайте Совета.
Как отмечается, СПЧ предлагает отнести наказание за такие нарушения в сферу административной ответственности.
Также стало известно, что в Совете предложили рассмотреть вопрос об упразднении федерального списка экстремистских материалов, поскольку он «не оправдал возложенных на него надежд по профилактике экстремизма, а напротив, стал крайне громоздким и мало пригодным для применения законопослушными гражданами».
В 2017 году актер Панин заявил, что Поклонская обвинила его в оскорблении чувств верующих.
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