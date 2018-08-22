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СПЧ предложит убрать из Уголовного кодекса статью за оскорбление верующих
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СПЧ предложит убрать из Уголовного кодекса статью за оскорбление верующих 

Авторадио 34 минуты назад
Фото: KM.RU
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ подготовил проект масштабных поправок в Уголовный кодекс, предлагающих декриминализировать действия в соцсетях и статью об оскорблении верующих. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в совете. В СПЧ полагают, что термины «религиозные взгляды» и «верующие» порождают правовую неопределенность, поскольку не понятно, можно ли их распространять на атеистов. Все эти предложения за подписью главы Совета Михаила Федотова планируется направить в Общероссийский народный фронт и Генпрокуратуру.
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