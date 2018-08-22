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В Волгоградской области стартует конкурс на лучший «Уголок эколят»
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В Волгоградской области стартует конкурс на лучший «Уголок эколят» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» объявляет экологический конкурс для школ Волгограда, Волжского, а также Среднеахтубинского, Ленинского, Светлоярского районов области.
Участникам предлагается оформить в классах «уголки эколят». Как сообщает областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, ребятам нужно разместить в школе стенд по тематике сохранения окружающей среды. Главным условием является присутствие логотипа и образов сказочных героев «Эколят» — Шалуна, Умницы, Тихони и Елочки. Он может содержать рисунки и снимки с элементами природы, а также текстовый материал по тематике сохранения природы, животного и растительного мира, фотоотчеты об участии в экологических мероприятиях, листовки, плакаты, вопросы конкурсов и викторин, стихотворения известных поэтов или личные стихотворения о красоте родной природы.
Участие могут принимать ученики начальных классов вместе с педагогами. Подробнее о конкурсе можно узнать в офисе природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» по телефону: 8 (84479) 53441.
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