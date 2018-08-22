В Волгоградской области стартует конкурс на лучший «Уголок эколят»

Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» объявляет экологический конкурс для школ Волгограда , Волжского, а также Среднеахтубинского, Ленинского, Светлоярского районов области.

Участникам предлагается оформить в классах «уголки эколят». Как сообщает областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, ребятам нужно разместить в школе стенд по тематике сохранения окружающей среды. Главным условием является присутствие логотипа и образов сказочных героев «Эколят» — Шалуна, Умницы, Тихони и Елочки. Он может содержать рисунки и снимки с элементами природы, а также текстовый материал по тематике сохранения природы, животного и растительного мира, фотоотчеты об участии в экологических мероприятиях, листовки, плакаты, вопросы конкурсов и викторин, стихотворения известных поэтов или личные стихотворения о красоте родной природы.

Участие могут принимать ученики начальных классов вместе с педагогами. Подробнее о конкурсе можно узнать в офисе природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» по телефону: 8 (84479) 53441.