Шойгу в пятницу встретится с министром обороны Турции 

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу проведет в Москве встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.
"24 августа министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведет встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом, прибывшими с рабочим визитом в Москву", — сообщили в ведомстве.