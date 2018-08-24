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Шойгу в пятницу встретится с министром обороны Турции
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Шойгу в пятницу встретится с министром обороны Турции 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу проведет в Москве встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.
"24 августа министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведет встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом, прибывшими с рабочим визитом в Москву", — сообщили в ведомстве.
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