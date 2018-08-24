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Шойгу обсудил с турецким коллегой ВТС и ситуацию в Сирии
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Шойгу обсудил с турецким коллегой ВТС и ситуацию в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Турции Хулуси Акар обсудили вопросы стабилизации обстановки в Сирии и военно-техническое сотрудничество двух стран на встрече в Москве, сообщили в пятницу журналистам в российском военном ведомстве.
"Сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом, прибывшими с рабочим визитом в Москву. Главы военных ведомств продолжили предметный диалог по обстановке в Сирии, начатый неделю назад на двусторонней встрече в Москве, в ходе которого российской стороной были переданы турецким коллегам предложения по урегулированию ситуации на северо-западе республики", — сказали в Минобороны.
Также в ходе встречи обсуждены актуальные темы обеспечения региональной безопасности и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества.
Предыдущая встреча двух министров прошла 17 августа. Тогда обсуждались вопросы скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев, а также вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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