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В Омске детскую площадку закрыли колючей проволокой
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В Омске детскую площадку закрыли колючей проволокой 

Омск Здесь 10 часов назад
Фото: Омск Здесь
Таким образом частный детский сад решил обезопасить территорию площадки от хулиганов. В одном из омских пабликов появился пост с фото детской площадки. Предприимчивые родители видимо решили обезопасить ее от вандалов, огородили ее забором, а сверху натянув колючую проволоку, очень напоминающую егозу.
— В одном из дворов города Омск. Аттракцион «детская площадка строго режима». Привыкай смолоду, — грустно шутит автор фотографии.
Пользователи объясняют автору, что это территория частного детского сада и ее закрыли от местных хулиганов, которые любят все портить и ломать.
— Малые формы очень дорогие. А детям местным не объяснишь, лезут через забор, виснут на нем, потом перелезть и спуститься не могут. Хозяева просто были вынуждены это сделать, дабы избежать еще и судебных разбирательств, — уточнили омичи и в комментариях начали выкладывать свои фото детских площадок с оторванными качелями и заваленные мусором.
Фото: ВК Omsk Life
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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