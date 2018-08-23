В Омске детскую площадку закрыли колючей проволокой

Таким образом частный детский сад решил обезопасить территорию площадки от хулиганов. В одном из омских пабликов появился пост с фото детской площадки. Предприимчивые родители видимо решили обезопасить ее от вандалов, огородили ее забором, а сверху натянув колючую проволоку, очень напоминающую егозу.

— В одном из дворов города Омск . Аттракцион «детская площадка строго режима». Привыкай смолоду, — грустно шутит автор фотографии.

Пользователи объясняют автору, что это территория частного детского сада и ее закрыли от местных хулиганов, которые любят все портить и ломать.

— Малые формы очень дорогие. А детям местным не объяснишь, лезут через забор, виснут на нем, потом перелезть и спуститься не могут. Хозяева просто были вынуждены это сделать, дабы избежать еще и судебных разбирательств, — уточнили омичи и в комментариях начали выкладывать свои фото детских площадок с оторванными качелями и заваленные мусором.

Фото: ВК Omsk Life